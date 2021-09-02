3 сентября на Белгородчине резко похолодает

Не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары. Фото: Василий Вахрин

По данным белгородских синоптиков, 3 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие дожди. Местами туман. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 15-17-ми метров в секунду.

Температура воздуха ночью от пяти до десяти градусов тепла, днем – от 13-ти до 18-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс семи до плюс девяти градусов, днем – от 15-ти до 17-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам: следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

В связи с появлением тумана в ночное время суток специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.

Не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.