«Перелет Памяти – мемориалы-побратимы»: в Белгородской области стартовал уникальный проект

Капсула с землей Третьего ратного поля России силами малой авиации будет доставлена в Курск, Орел, Малоярославец, Можайск, Ржев и в город-герой Тулу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Сегодня в Белгородской области стартовал уникальный проект - «Перелет Памяти – мемориалы-побратимы», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Глава региона Вячеслав Гладков передал капсулу с землей Прохоровского поля на вечное хранение к Ржевскому мемориалу Советского Солдата.

«Мы даем старт важной акции, - отметил врио губернатора. - Пусть Перелет Памяти станет связующей нитью между регионами, между поколениями. Только вместе мы сможем сохранить память о славном прошлом нашей великой Родины. Передать любовь и почтение к своей истории нашим детям, как в свое время это сделали наши родители, бабушки, дедушки. Каждый школьник должен прикоснуться и увидеть богатую историю своей страны».

Капсула с землей Третьего ратного поля России силами малой авиации будет доставлена и в другие города воинской славы: Курск, Орел, Малоярославец, Можайск, Ржев и в город-герой Тулу.

Важная часть пребывания в каждом городе - облет самолетом-буксировщиком Як-12М с самой большой на сегодняшний день копией Знамени Победы.

В финальный день перелета капсулу с землей, собранной на территории Ржевского мемориала, в торжественной обстановке вручат для вечного хранения представителям музея–заповедника «Прохоровское поле».