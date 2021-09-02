Белгородские пограничники провели урок мужества для школьников

Девочки больше заинтересовались пистолетом Ярыгина. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Накануне в гости в пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на урок мужества пришли учащиеся 4 «Б» класса 27-й белгородской школы.

Школьникам рассказали о жизни пограничников, их работе. В комнате боевой славы ребята с удовольствием рассмотрели интересные, редкие экспонаты оружия прошлых лет, военной одежды и наград.

Но самый большой восторг у школьников вызвала импровизированная выставка оружия. Гостям не только рассказали о нем, но и дали возможность подержать в руках, попробовать самим собрать и разобрать.

Девочки больше заинтересовались пистолетом Ярыгина. Их аргумент - пистолет самый легкий из представленных на выставке видов оружия.

На сегодняшний день под патронажем пограничного управления находятся 16 военно-патриотических объединений, включающих в себя кадетские отряды, классы, насчитывающие более 300 учащихся из учебных заведений Белгородской и Воронежской областей.