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Общество2 сентября 2021 10:18

Белгородские пограничники провели урок мужества для школьников

В этот раз повезло 4 «Б» классу 27-й белгородской школы
Алексей СЕРГУНИН
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Девочки больше заинтересовались пистолетом Ярыгина. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Девочки больше заинтересовались пистолетом Ярыгина. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Накануне в гости в пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на урок мужества пришли учащиеся 4 «Б» класса 27-й белгородской школы.

Школьникам рассказали о жизни пограничников, их работе. В комнате боевой славы ребята с удовольствием рассмотрели интересные, редкие экспонаты оружия прошлых лет, военной одежды и наград.

Но самый большой восторг у школьников вызвала импровизированная выставка оружия. Гостям не только рассказали о нем, но и дали возможность подержать в руках, попробовать самим собрать и разобрать.

Девочки больше заинтересовались пистолетом Ярыгина. Их аргумент - пистолет самый легкий из представленных на выставке видов оружия.

На сегодняшний день под патронажем пограничного управления находятся 16 военно-патриотических объединений, включающих в себя кадетские отряды, классы, насчитывающие более 300 учащихся из учебных заведений Белгородской и Воронежской областей.