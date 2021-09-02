В 9:30 начнется регистрация, в 10:00 - прием нормативов ГТО, в 11:00 стартует «Гонка ГТО». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«4 сентября в «Белгород-Арене» пройдет День ГТО», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие приурочено к 90-летию физкультурно-спортивного комплекса. Белгородцев приглашают прийти семьями. Те, кому от 16 до 59 лет, могут стать участниками, остальные – болельщиками соревнований «Гонка ГТО». Также можно сдать нормативы ГТО в соответствии со своим возрастом.

В программе «Гонки ГТО» – соревнования в рамках личного и командного зачетов. Участникам предстоит выполнить пять прыжков с места на расстояние 180 сантиметров у мужчин и 150 сантиметров у женщин, отжимания (25/10 повторений), рывок гири 16 килограммов х 20 раз для мужчин и приседание с гирей 8 килограммов х 15 раз для женщин, поднимание туловища из положения лежа (30/20 повторений), подтягивания на перекладине (10/8 раз).

В 9:30 начнется регистрация, в 10:00 - прием нормативов ГТО, в 11:00 стартует «Гонка ГТО». Отметим, что соревнования будут отборочными на Всероссийскую «Гонку ГТО», которая пройдет в Белгороде в декабре.