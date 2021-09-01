Рекомендации Роспотребнадзора соблюдены – качели будут расположены в шахматном порядке, расстояние между ними около четырех метров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В центральном парке Белгорода начали устанавливать деревянные качели», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Новая зона отдыха и развлечений появится в рамках фестиваля «Белгород в цвету».

По кругу радиусом 23 метра строители монтируют качели из орешника с маленькой амплитудой колебания. По задумке организаторов внутри получается своеобразная круглая сцена – отличное место для культурных представлений.

Всего будет установлено 30 качелей (одноместные и двухместные). Одновременно в «качельной церемонии» смогут поучаствовать около 40 человек. Рекомендации Роспотребнадзора соблюдены – качели будут расположены в шахматном порядке, расстояние между ними около четырех метров.

Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» впервые пройдет в столице региона с 10 по 12 сентября.