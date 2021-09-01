В ДТП под Белгородом погиб 34-летний мужчина

34-летний пассажир «Жигулей» от полученных травм скончался в лечебном учреждении. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в 19 часов 20 минут на 19-м километре автодороги «Крым – Комсомольский – Красиво» 32-летняя женщина, управляя машиной «ВАЗ 2110» нарушила правила (не уступила дорогу при повороте) и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 2752» под управлением 38-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2110» была госпитализирована, а ее 34-летний пассажир от полученных травм скончался в лечебном учреждении», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.