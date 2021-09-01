Свыше 700 тысяч белгородцев сделали первую прививку от COVID-19

Пока только три крупных муниципалитета не достигли плановых показателей: Белгород – 66,5 процентов, Старый Оскол – 79,7 и Губкин – 84,4. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«Более 711 тысяч жителей Белгородской области сделали первую прививку от COVID-19», - сообщает оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

Для формирования коллективного иммунитета в 60 процентов взрослого населения региона необходимо привить чуть более 750 тысяч жителей. Сейчас в области выполнили этот план на 94,8 процентов. Полный курс вакцинации прошли 646 136 человек, что составляет 85,5 процентов от плана.

Пока только три крупных муниципалитета не достигли плановых показателей: Белгород – 66,5 процентов, Старый Оскол – 79,7 и Губкин – 84,4.

Среди субъектов РФ Белгородская область продолжает удерживать лидерские позиции по числу вакцинированных от COVID-19. По состоянию на 27 августа доля привитого населения от всех жителей области составляла 45,7 процентов (703 724 человека).