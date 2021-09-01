Белгородские школьники получат бесплатный набор тетрадей по «Информатике»

Урок подразумевает смешанную форму обучения, то есть работа за компьютером будет занимать лишь часть занятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Все ученики 1-4 классов более 500 школ региона получат комплект из шести рабочих тетрадей, которые помогут каждому ребенку успешно освоить программу обновленной «Информатики», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Новый предмет внедряют в рамках внеурочной деятельности. Основным его принципом станет всестороннее развитие у школьников навыков будущего: критического мышления, командной работы, цифровой грамотности, креативности.

Урок подразумевает смешанную форму обучения, то есть работа за компьютером будет занимать лишь часть занятия. Основные знания по курсу ученики начальной школы получат из взаимодействия с учителем, а также традиционных обучающих тетрадей, которые им предоставят бесплатно. Для более чем 70 тысяч школьников напечатано более 450 тысяч тетрадей. Каждый будет обеспечен шестью тетрадями на учебный год.

«Мы привлекли лучших специалистов из сферы детского IT-образования, - начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников. - Тетради разработаны с учетом всех возрастных особенностей детей, а теория и задания разделены четко по модулям, чтобы школьникам было проще осваивать материал. На следующий год также планируем обеспечить начальную школу тетрадями, уже заложили на это финансирование».