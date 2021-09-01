Нововведение коснется 279 детей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде с 1 сентября все дети-инвалиды будут питаться в школах бесплатно», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Решение о расширении списка льготных категорий учащихся, имеющих право на бесплатный обед, приняли депутаты белгородского городского Совета на очередной сессии.

Ранее дотацией пользовались только дети из малоимущих семей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся с расстройством аутистического спектра.

В Белгороде нововведение коснется 279 детей. На эти цели из городского бюджета направят более 3,5 миллионов рублей.