Спасатели города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
«1 сентября в Белгороде проверят систему оповещения населения», - сообщает пресс-служба городской администрации.
Сигнал прозвучит с 14:00 до 15:00 часов возле нескольких социальных объектов и крупных предприятий.
Спасатели города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.
По всем возникающим вопросам обращаться в ЕДДС по телефону 112.