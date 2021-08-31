Спасатели города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«1 сентября в Белгороде проверят систему оповещения населения», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сигнал прозвучит с 14:00 до 15:00 часов возле нескольких социальных объектов и крупных предприятий.

Спасатели города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.

По всем возникающим вопросам обращаться в ЕДДС по телефону 112.