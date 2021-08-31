Сотрудник НИУ «БелГУ» получил грант на издание книги

Евгений Толмачев. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».

Корреспондент управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» Евгений Толмачев вошел в число 30-ти лучших прозаиков в рамках семинара для литературно одаренной молодежи «Отцы и дети», прошедшего в Спасском-Лутовиново.

В ходе многочасовых занятий проходил подробный анализ произведений участников, по итогам которого мастера давали свои рекомендации.

Евгений Толмачев представлял три рассказа - «Морской волк», «Артист» и «Жизнь после вуза».

К финальному дню эксперты должны были определить лучших. Только каждый третий молодой автор мог стать обладателем стипендии Министерства культуры России на издание книги.

В число счастливчиков вошел наш земляк. «Рад, что удалось своим трудом достичь этой награды, – подчеркнул Евгений. – Это невероятная возможность завершить этап ранней юности творчества и выйти на новый уровень мастерства. К этому всегда нужно стремиться».

Молодой прозаик поблагодарил председателя белгородского отделения Союза российских писателей, поэтессу Татьяну Лапинскую и профессора НИУ «БелГУ», поэтессу Светлану Кошарную за поддержку и доверие.