1 сентября на Белгородчине ждут дожди с грозами

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 сентября на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди и грозы.

Ветер западный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от 22-х до 27-ми градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 13-ти до плюс 15-ти градусов, днем – от 23-х до 25-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает во время выпадения осадков в виде дождя снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, повороте и разгоне. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между автомобилями.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.