Белгородский волейболист вызван в сборную России

На прошедшем в Санкт-Петербурге Мемориале Платонова Павел вошел в символическую сборную. Фото vk.com/belogorievolley.

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин вызван на сбор национальной сборной России, которая в Новогорске готовится к чемпионату Европы-2021.

Напомним, что на прошедшем в Санкт-Петербурге Мемориале Платонова Павел вошел в символическую сборную, как и его одноклубники Алексей Самойленко (блокирующий) и Станислав Маслиев (доигровщик).

Белгородцы в городе на Неве финишировали вторыми, уступив в финале в четырех партиях сборной Белоруссии.