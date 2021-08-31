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Спорт31 августа 2021 15:48

Белгородский волейболист вызван в сборную России

Главная команда страны проводит сбор в Новогорске
Алексей СЕРГУНИН
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На прошедшем в Санкт-Петербурге Мемориале Платонова Павел вошел в символическую сборную. Фото vk.com/belogorievolley.

На прошедшем в Санкт-Петербурге Мемориале Платонова Павел вошел в символическую сборную. Фото vk.com/belogorievolley.

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин вызван на сбор национальной сборной России, которая в Новогорске готовится к чемпионату Европы-2021.

Напомним, что на прошедшем в Санкт-Петербурге Мемориале Платонова Павел вошел в символическую сборную, как и его одноклубники Алексей Самойленко (блокирующий) и Станислав Маслиев (доигровщик).

Белгородцы в городе на Неве финишировали вторыми, уступив в финале в четырех партиях сборной Белоруссии.