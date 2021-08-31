В Белгородской области произошел пожар в бане

Нельзя располагать на предтопочном листе горючие вещества, материалы и топливо. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в хуторе Должик Корочанского района загорелась баня, в результате чего огонь повредил кровлю по всей площади. Информация об этом поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу в 17:17.

А уже в 18:04 прибывшие на место происшествия дежурный караул пожарно-спасательной части № 25 и добровольная пожарная дружина села Плотавец ликвидировали возгорание.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что запрещается оставлять без присмотра топящеюся печь или поручать надзор за ней малолетним детям. Также нельзя располагать на предтопочном листе горючие вещества, материалы и топливо.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.