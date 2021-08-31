Свыше 49 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1604-х госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1955 и 1957 годов рождения, житель Старооскольского городского округа 1932 года рождения и житель Курской области 1941 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 142 пациента заболели, а выздоровели – 179.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49094 человека, выздоровели – 43390, умерли – 1005.

Сейчас из 1604-х госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12798 белгородцев - на самоизоляции, 17316 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 126045 - сняты с самоизоляции.