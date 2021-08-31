Переписчики обошли почти 240 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в сельских населенных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В Белгородской области завершилась сельскохозяйственная микроперепись», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Стопроцентно охвачены микропереписью 371 сельскохозяйственная организация, 1584 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя.

Переписчики обошли почти 240 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в сельских населенных пунктах, опросили 549 председателей садоводческих, огороднических и иных некоммерческих товариществ. Сейчас проводят контрольный обход для подтверждения правильности полученных в ходе микропереписи сведений.

Первичные статистические данные будут обработаны. Оперативные итоги подведут уже в конце этого года, окончательные - в 2022 году.