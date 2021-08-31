Белгородец украл из чужой машины кошелек с деньгами

Деньги мужчина потратил на личные нужды. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

26-летний водитель «Газели» сообщил в отдел полиции № 1 Белгорода, что из его автомобиля пропал кошелек с денежными средствами в сумме 55 тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, проходя мимо припаркованного автомобиля, злоумышленник заметил, что в нем приоткрыто окно. Заглянув внутрь, он увидел оставленный на сиденье кошелек и, воспользовавшись ситуацией, вытащил его. Деньги мужчина потратил на личные нужды. Кошелек злоумышленник выбросил.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.