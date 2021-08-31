В Белгороде в центральном парке имени В.И.Ленина начали застройку садов

Фестиваль «Белгород в цвету» пройдет в областном центре впервые с 10 по 12 сентября. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В центральном парке имени В.И.Ленина начали застройку садов к фестивалю «Белгород в цвету», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Девять площадок по 50 и 100 квадратных метров расположат слева от входной группы в парк. Возведение одной из платформ курирует ландшафтный архитектор Татьяна Кудрина. Она представит инсталляцию «Вторжение ромашки».

На своей странице в ВК мэр Белгорода Юрий Галдун анонсировал начало строительства павильона, который презентует столицу региона в номинации «Приезжайте в гости к нам».

«Надеюсь, задумка понравится и жителям, и гостям Белгорода, - написал Юрий Галдун. - Все сооружения временные - только на время фестиваля. Стартуем 10 сентября».

Много работы и у озеленителей. Территорию фестиваля украсят более 35 тысяч цветущих растений: гелиопсисы, гайлардии, петунии разных сортов, гортензии. В основе композиций будут и яркие осенние цветы - хризантемы и «сентябринки». Они дополнят более простые растения: просо, вейник, седум, папоротники и хосты.

Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» пройдет в областном центре впервые с 10 по 12 сентября.