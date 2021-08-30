Лето на Белгородчине завершится под шум дождя

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 августа на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью и днем местами небольшие дожди, местами грозы.

Ветер ночью восточный, днем с переходом на западный, от восьми до 13-ти метров в секунду, днем при грозах местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем - от плюс 24-х до плюс 29-ти градусов.

В Белгороде ночью от 16-ти до 18-ти градусов выше ноля, днем – от 25-ти до 27-ми градусов тепла.

Сотрудники главного управление МЧС России по Белгородской советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

В связи с сильными порывами ветра водителям автомобиль следует ставить в гараж, парковать вдали от деревьев и конструкций, способных упасть. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.