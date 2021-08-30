В основе композиций будут и яркие осенние цветы - хризантемы и «сентябринки». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Свыше 35 тысяч растений украсят площадки фестиваля «Белгород в цвету», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Гелиопсисы, гайлардии и петунии разных сортов появятся на ул. 50-летия Белгородской области и в Центральном парке им. В.И. Ленина в ближайшие дни. Цветы сохранят летнюю атмосферу для участников и гостей фестиваля.

Акцент сделан на гортензии. Окраска цветов в их соцветиях не перестает удивлять весь сезон - меняется от салатового до бледно малинового. В основе композиций будут и яркие осенние цветы - хризантемы и «сентябринки». Они дополнят более «скромные» просо, вейник, седум, папоротники и хосты.

Фестиваль «Белгород в цвету» стартует уже 10 сентября.