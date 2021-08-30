2 сентября в Белгороде стартует перелет памяти

Важная часть программы – облет каждого населенного пункта самолетом с самой большой в России копией Знамени Победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Стартующий в Белгороде перелет памяти соединит города воинской славы России», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Акция «Перелет памяти. Мемориалы-побратимы» приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны. Она стартует из Прохоровки 2 сентября.

Самолет Як-12М возьмет на борт капсулу с землей Третьего ратного поля России, чтобы доставить ее к месту еще одной знаменательной битвы Великой Отечественной Войны – во Ржев, к мемориалу советскому солдату.

По пути следования самолет остановится в городах воинской славы Курске, Орле, Малоярославце и Можайске. Перелет и капсула с землей с полей великих сражений станут символом объединения благодарных потомков, данью памяти героизму и самоотверженности воину-освободителю.

В каждом городе пройдут встречи участников перелета со школьниками, студентами, ветеранами, деятелями культуры и искусства.

Важная часть программы – облет каждого населенного пункта самолетом с самой большой в России копией Знамени Победы. Его площадь составляет 185 квадратных метров.

Кроме того, в каждом из городов состоится торжественная передача в музеи капсул с землей с Третьего ратного поля России. Пропитанная кровью тысяч безымянных воинов, она станет связующей нитью, которая позволит молодому поколению почувствовать себя частью великой страны и хранителями общей великой истории.

Акция завершится в этот же день в Прохоровке. Самолет доставит к Звоннице капсулу с ржевской землей.