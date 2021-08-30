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Звезды30 августа 2021 13:28

«Морковь культурная»: в Белгород едет знаменитый перформанс

В образе продавца рынка художница представит экспозицию своих работ с овощами и фруктами
Алексей СЕРГУНИН
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Цель проекта - представить повседневные предметы как объект высокой культуры.

Цель проекта - представить повседневные предметы как объект высокой культуры.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В фестивале «Белгород в цвету» примет участие известная современная художница», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Лауреат государственных премий «Инновация» и «Против течения» Елена Ковылина привезет в наш город перформанс «Морковь культурная». В образе продавца рынка художница представит экспозицию своих работ с овощами и фруктами.

Площадка будет интерактивной. Поучаствовать в необычном представлении смогут и белгородцы, сыграв роль покупателей.

Цель проекта - представить повседневные предметы как объект высокой культуры, вовлечь российского зрителя в современный художественный процесс, а также объединить разные культуры: аграрную и художественную, современную информационную и традиционную сельскохозяйственную.