Более 1000 белгородцев умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48952 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1958 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1961 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 141 пациент заболел, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48952 человека, выздоровели – 43211, умер – 1001.

Сейчас из 1619-ти госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12463 белгородца - на самоизоляции, 17285 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 125864 - сняты с самоизоляции.