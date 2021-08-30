В Белгородской области энергетики спрячут под землю воздушные линии на участке набережной Ворсклы

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнит переустройство электросети на участке набережной реки Ворскла в Борисовке. По договору энергетики реконструируют две трансформаторные подстанции, попадающие в зону строительства, а воздушные линии переведут в кабельное исполнение.

Сейчас на территории набережной и месте будущего размещения велолыжероллерной трассы проходят две воздушные линии электропередачи 10 кВ. На смену им придут современные кабельные ЛЭП с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,85 километров.

Уберут в кабель и линии, обеспечивающие электроснабжение Борисовского Богородице-Тихвинского монастыря. Это откроет отдыхающим вид на возвышенность и монастырский комплекс. Стены расположенной на холмах закрытой трансформаторной подстанции уже оформлены граффити, это сделало объект менее заметным и вписало в пейзаж.

Помимо этого, филиал примет участие в строительстве сетей наружного освещения автомобильной дороги и пешеходных дорожек протяженностью 0,84 километра. Освещать набережную в вечернее время суток будут 29 современных светодиодных светильников.

Проект реализуется по программе формирования городской среды. За него проголосовали жители района и выбрали для благоустройства большинством голосов. По окончании реконструкции в Борисовке появится круглогодичная зона отдыха с пляжем, двухкилометровой лыжероллерной трассой, смотровыми площадками для фотографирования. Жители района ожидают, что комплекс станет местом притяжения отдыхающих и туристов.