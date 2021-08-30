Жительница Белгородской области перечислила мошенникам почти 100 тысяч рублей

Женщина обналичила со своей кредитной карты деньги и перечислила с помощью банкомата 98 тысяч рублей на «безопасный», как ей казалось, банковский счет мошенников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

45-летняя жительница Корочанского района сообщали в местный отдел полиции, что у нее похитили крупную денежную сумму.

Она сообщила, что на днях ей под видом сотрудников банка и правоохранительных органов позвонили злоумышленники и сообщили о якобы зафиксированных попытках списания денежных средств со счета.

В результате женщина обналичила со своей кредитной карты деньги и перечислила с помощью банкомата 98 тысяч рублей на «безопасный», как ей казалось, банковский счет мошенников.

«Теперь в соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители призывают граждан не терять бдительности и не совершать никакие финансовые операции по требованию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Для проверки информации о состоянии счета обратитесь в банк лично либо по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.