«Не дадим украсть голоса». Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» подготовит к сентябрьским выборам порядка 120 тысяч наблюдателей

До единого дня голосования остается три недели. В партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» считают, что эти выборы должны быть показательными в плане честности и открытости. Лидер политического движения Сергей Миронов во время визита в Белгород дал установку однопартийцам закрыть все избирательные участки региона своими наблюдателями.

Для этого в преддверии выборов 2021 года партия запустила федеральный проект «Справедливый наблюдатель». Он направлен на подготовку наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые примут участие в многодневном голосовании.

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