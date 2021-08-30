Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 9:27

«Не дадим украсть голоса». Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» подготовит к сентябрьским выборам порядка 120 тысяч наблюдателей

В Белгороде презентовали федеральный проект «Справедливый наблюдатель»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

До единого дня голосования остается три недели. В партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» считают, что эти выборы должны быть показательными в плане честности и открытости. Лидер политического движения Сергей Миронов во время визита в Белгород дал установку однопартийцам закрыть все избирательные участки региона своими наблюдателями.

Для этого в преддверии выборов 2021 года партия запустила федеральный проект «Справедливый наблюдатель». Он направлен на подготовку наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые примут участие в многодневном голосовании.

Читать далее >>>