Запрещено продавать в розницу любой алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«В Белгородской области запретят продажу алкоголя 1 и 11 сентября», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Меры приняты для обеспечения порядка во время Дня знаний и Всероссийского дня трезвости.

Запрещено продавать в розницу любой алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки.

Ограничения не распространяются на предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Напомним, закон № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» был принят в Белгородской области в 2016 году.

Помимо двух дней в сентябре продажа алкоголя в нашем регионе запрещена 1 июня – в День защиты детей, а также в дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров.