Фестиваль «Белгородское лето-2021» завершился

На церемонии закрытия подвели итоги губернаторского проекта и отметили благодарностями тех, кто сделал это лето незабываемым для белгородцев. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня финишировал фестиваль «Белгородское лето-2021». В течение трех месяцев для горожан работали культурно-развлекательные площадки. «Более 1000 мероприятий и 300 участников», - информирует пресс-служба городской администрации.

На церемонии закрытия подвели итоги губернаторского проекта и отметили благодарностями тех, кто сделал это лето незабываемым для белгородцев: музыкантов, художников, артистов, спортсменов, ремесленников, работников учреждений культуры.

«Мы первыми открывали областной фестиваль, - отметил мэр Белгорода Юрий Галдун. - Это и ответственно, и непросто: свет, звук, безопасность, чистота, но это не самое главное. Он зашел! Я рад, что сегодня решили сделать его ежегодным. Спасибо всем! Лето закончилось, а фестиваль продолжается!».

Подарком для зрителей стало выступление известного джазового музыканта Игоря Бутмана.