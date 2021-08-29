Еще 21 житель Белгородской области вылечился от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48811 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1935 и 1942 годов рождения и жительница Новооскольского городского округа 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48811 человек, выздоровели – 43196, умерли – 999.

Сейчас из 1588-ми госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12142 белгородца - на самоизоляции, 17263 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 125703 - сняты с самоизоляции.