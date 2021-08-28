Еще 145 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1561-го госпитализированного 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1937 и 1960 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1936 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 145 пациентов заболели, а выздоровели – 169.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48668 человек, выздоровели – 43175, умерли – 996.

Сейчас из 1561-го госпитализированного 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12215 белгородцев - на самоизоляции, 17252 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 125395 - сняты с самоизоляции.