Белгородские росгвардейцы уничтожили около ста кустов конопли и мака

За лето уничтожено около 400 кустов наркотикосодержащих растений. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2021» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области обнаружили четыре очага произрастания конопли и дикорастущего мака.

Более 50 кустов дикорастущей конопли найдены в районе автодороги «Белгород-Грайворон» в районе села Козинка Грайворонского района. Еще три очага произрастания запрещенных растений экипажи вневедомственной охраны Росгвардии выявили во время патрулирования Старооскольского и Шебекинского городских округов, а также поселка Ракитное.

Во всех случаях каких-либо признаков культивирования не обнаружено. Растения были уничтожены в присутствии участкового и понятых.

Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2021», стартовавшего 31 мая, в Белгородской области было выявлено 18 очагов произрастания конопли и дикорастущего мака. Уничтожено около 400 кустов наркотикосодержащих растений.

За семь месяцев этого года за административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков задержано 74 человека, возбуждено десять уголовных дел. «Из незаконного оборота изъято свыше 1,64 килограмма наркотических веществ», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.