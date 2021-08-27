28 августа на Белгородчине будет жарко

Температура воздуха днем от плюс 25-ти до плюс 30-ти градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 августа, на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков.

Ветер восточный, ночью - от трех до восьми метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от плюс 25-ти до плюс 30-ти градусов.

В Белгороде ночью от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 26-ти до 28-ми градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях сухой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.