«Родной мой край – моя судьба»: 2 сентября в Белгороде откроется художественная выставка

Особое место в творчестве художника занимает изображение храмовой архитектуры. Афиша выставочного зала «Родина».

2 сентября в 16:00 в выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие юбилейной выставки художника Юрия Рязанцева «Родной мой край – моя судьба».

Юрий Анатольевич родился 30 июля 1971 года в селе Графовка Шебекинского района. В 1990 году окончил художественно-графическое отделение Алексеевского педагогического колледжа, а в 2009 году - факультет народно-художественного творчества Белгородского государственного института искусств и культуры. С 2015 года - член Союза художников России.

Сегодня Юрий Анатольевич живет в поселке Чернянка Белгородской области, преподает изобразительное искусство и черчение. Художник работает в технике масляной живописи, в жанрах пейзажа и натюрморта.

Особое место в творчестве художника занимает изображение храмовой архитектуры, отражающее приверженность принципам русской реалистической школы. Пейзажи Рязанцева – это маленькие истории о современном быте российской глубинки, которые не оставляют равнодушными никого из зрителей.

В экспозиции будет представлено более 100 живописных работ. Познакомиться с ними возможно в выставочном зале «Родина» до 3 октября.