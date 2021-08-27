Житель Белгорода погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться автомобиля

Судебные приставы неоднократно предупреждали родителя о последствиях неисполнения решения суда в полном объеме. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

По решению суда на содержание своей несовершеннолетней дочери житель Белгорода должен выплачивать алименты в размере одной величины прожиточного минимума.

Но деньги на содержание детей отец перечислял нерегулярно и небольшими суммами, в результате чего образовалась задолженность в общей сумме 80 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно предупреждали родителя о последствиях неисполнения решения суда в полном объеме. Но мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов, перечисляя дочери лишь незначительные суммы.

Тогда приставы применили принудительные меры. Арестовали «ВАЗ 21124», принадлежащий должнику, и этот шаг отрезвил забывчивого отца. «Он в кратчайшие сроки погасил долг, и забрал автомобиль по специализированной стоянки», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.