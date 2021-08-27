Более 43 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 993 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1940 и 1954 годов рождения и житель Чернянского района 1959 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Прохоровского района 1939 года рождения, проходивший лечение в Прохоровской ЦРБ.

За это же время 141 пациент заболел, а выздоровели – 187.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48523 человека, выздоровели – 43006, умерли – 993.

Сейчас из 1578-ми госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12350 белгородцев - на самоизоляции, 17216 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 125112 - сняты с самоизоляции.