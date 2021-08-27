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Спорт27 августа 2021 13:01

Белгородец выиграл первенство Европы по тхэквондо

Роман Ламонов завоевал золотую медаль в Таллине
Алексей СЕРГУНИН
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Роман Ламонов (в центре).

Роман Ламонов (в центре).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Таллине проходит первенство Европы по тхэквондо среди кадетов 12 – 14 лет. Участвуют более 800 спортсменов из различных уголков Старого света.

Воспитанник белгородской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5 Роман Ламонов в финале в весовой категории 61 кг встретился с представителем Боснии и Герцеговины и завершил бой досрочно.

Как пояснили «КП» в СДЮСШОР № 5, «для Романа это первая международная медаль».

В июне этого года он впервые в карьере выиграл первенство России, проходившее в Белгороде.

Тренирует спортсмена Ольга Хворостова.