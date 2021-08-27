В Белгороде на проспекте Славы автобус сбил пешехода

Пешеходам необходимо перед пересечением проезжей части убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, сегодня около 7 часов 50 минут 55-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», двигаясь по проспекту Славы от улицы 50 лет Белгородской области в сторону улицы Попова, наехал на 55-летнюю женщину.

«Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть предельно осторожными в дождливую погоду. Во избежание аварийных ситуаций водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на опасных участках трасс, обозначенных соответствующими дорожными знаками, избегать резких перестроений и торможений, обязательно обозначать все маневры сигналом «поворотника», строго соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Кроме того, будьте внимательны к пешеходам. Они могут не увидеть вас из-за зонтика, а звук падающих капель приглушает шум автомобиля.

Пешеходам необходимо перед пересечением проезжей части убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами. При приближении к проезжей части необходимо убрать наушники, телефон и зонт, а также снять капюшон.