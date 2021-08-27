В Белгороде финиширует сезон проекта «Дворовой тренер»

С юными горожанами занимались 25 тренеров - учителя физкультуры, спортивные инструкторы и активисты. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Этим летом школьники бесплатно занимались физкультурой и спортом на 21-й площадке в областном центре. «Были задействованы школьные стадионы и дворовые территории», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

С юными горожанами занимались 25 тренеров - учителя физкультуры, спортивные инструкторы и активисты.

«На одной площадке в среднем занимаются 20 - 30 детей, - рассказывает заместитель начальника городского управления физкультуры и спорта Наталья Тонких. - Получается, что в неделю около полутора тысяч юных белгородцев играли в подвижные игры, постигали азы какого нибудь вида спорта. Самое главное, что они были на свежем воздухе, под присмотром, и многому научились».

Идея проекта «Дворовый тренер» в Белгороде впервые была реализована в 2013 году.