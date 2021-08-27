У белгородца нашли 345 кустов конопли и более 10 кг марихуаны

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время четвертого этапа операции «Мак – 2021» сотрудники ОМВД России по Шебекинскому городскому округу обнаружили на приусадебном участке одного из местных жителей 345 кустов конопли.

«А при осмотре дома нашли более десяти килограммов марихуаны», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

И это еще не все. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что мужчина выращивал запрещенные растения не только для собственного потребления, но и для сбыта знакомым.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере), а также с ч.2 ст.228 и ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотических средств) подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.