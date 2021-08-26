«Белогорье» вышло в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

«Белогорье» вышло в полуфинал турнира с первого места в группе В. Фото vk.com/belogorievolley.

Сегодня во втором матче проходящего в Санкт-Петербурге Мемориала Вячеслава Платонова «Белогорье» выиграло у уфимского «Урала» - 3:1 (25:15, 18:25, 25:20, 25:22).

Самыми результативными у белгородцев в этой игре были Павел Тетюхин и Станислав Маслиев – по 13 очков, у Мохамеда Аль Хачдади – 12.

Напомним, что накануне наши парни в трех партиях одолели «Динамо» из Ленинградской области.

Таким образом, «Белогорье» вышло в полуфинал турнира с первого места в группе В.

Завтра 8-кратные чемпионы России сыграют со второй командой группы А.