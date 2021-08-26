Пьяный белгородец наехал на три припаркованных автомобиля

За повторное нарушение ПДД в состоянии опьянения мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утром 19 августа в районе дома № 29 на улице Губкина в Белгороде произошло ДТП. На место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной службы.

По предварительным данным, 31-летний нетрезвый водитель «Лады Калины» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили – «ГАЗ», «Хендай» и «Опель». В результате происшествия никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

За повторное нарушение ПДД в состоянии опьянения в соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«Кроме того, за вождение без прав его арестовали на семь суток», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.