Уберут сухие зеленые насаждения возле кинотеатра «Радуга». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде продолжают убирать аварийные деревья», - информирует пресс-служба городской администрации. Работы проводят на основании разрешения специальной комиссии с участием экологов и лесопатологов.

На этой неделе у службы по содержанию зеленых насаждений Белгорблагоустройства в работе 40 зеленых насаждений на восьми участках.

Проведут опиловку веток, закрывающих дорожные знаки и мешающих движению пешеходов вдоль тротуаров на улицах Магистральной, Левобережной, Мичурина, Свободной, Шершнева.

До конца недели спилят шесть старых деревьев в переулке Рабочем, 12. Жители согласовали работы. Здесь планируется построить детскую игровую площадку. Уберут сухие зеленые насаждения возле кинотеатра «Радуга».

Продолжат убирать поросли американского клена, который является сильным аллергеном. Более 450 квадратных метров этого растения уже срезали на ул. Белинского.