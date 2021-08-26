С 1 сентября в школах Белгородской области появится новый предмет

К 1 сентября в образовательные учреждения областного центра поступит 1408 ноутбуков. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«С 1 сентября в школах Белгорода введут новый предмет», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ученики 1-4 классов начнут изучать «Информатику». В качестве пилотного проекта такой курс появится в 5-8 классах.

Занятия нацелены на формирование цифровой грамотности и навыков командной работы у школьников.

К 1 сентября в образовательные учреждения областного центра поступит 1408 ноутбуков, 705 планшетов и 139 тележек-хранилищ с системой подзарядки и маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе.

Подготовку к преподаванию нового курса информатики проходят 574 учителя начальных классов, составляют расписание занятий. Программы обучения рассмотрят педагогические советы школ и утвердят приказом.

Отметим, что нововведение коснется всех школ Белгородской области. Инициатива принадлежит первому заместителю губернатора - начальнику департамента цифрового развития Евгению Мирошникову.