Еще 144 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1613-ти госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгородского района 1960 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1927 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1948 года рождения, а также житель Казахстана 1956 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 144 пациента заболели, а выздоровели – 147.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48382 человека, выздоровели – 42819, умерли – 989.

Сейчас из 1613-ти госпитализированных 36 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12369 белгородцев - на самоизоляции, 17158 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 124836 – сняты с самоизоляции.