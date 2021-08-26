В Белгородском отделении Сбера 86% сотрудников прошли вакцинацию

Банк в период пандемии справился с непростой задачей – обеспечил непрерывность бизнеса при соблюдении всех профилактических норм, Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. На постоянной основе оказывается социальная поддержка заболевшим сотрудникам. Организованы прививочные пункты на площадках банка.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк: «Вакцинация – это ответственность каждого человека перед собой, своими близкими и обществом. Сейчас у всех желающих есть доступная и бесплатная возможность применить надежный инструмент – сделать прививку. И мы стараемся создать максимально комфортную среду для того, чтобы 100% наших сотрудников этой возможностью воспользовались.»

Коллектив Белгородского отделения Сбера выражает благодарность администрации Белгородской области, управлению здравоохранения, муниципалитетам, медицинским учреждениям, их персоналу за содействие и участие в организации вакцинации сотрудников банка и членов их семей.

Все реализованные меры носят системный характер и, несмотря на сформированный коллективный иммунитет внутри организации, профилактические мероприятия продолжатся, чтобы и далее наращивать уровень защищенности сотрудников и клиентов.