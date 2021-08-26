В Белгородской области за кражу осудили двух братьев

Совершить кражу предложил младший брат. Фото пресс-службы СУ СК России по Белгородской области.

В Белгородской области завершился суд над двумя братьями, обворовавшими один из сельских домов.

В конце декабря прошлого года 18-летний житель Курской области и его 16-летний брат из Корочанского района приехали в село Курасовка Ивнянского района.

Когда ребята юноши оказались рядом с одним из домов и поняли, что в помещении никого нет, младший брат предложил совершить кражу. Старший брат выдавил оконную раму, оба проникли в дом. Позже старший брат при помощи монтировки взломал дверной замок надворной постройки, парни забрались внутрь и похитили личное имущество хозяев.

«В итоге суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ 18-летнему брату и 80 часов – 16-летнему», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.