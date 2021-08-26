Свыше шести тысяч белгородских школьников работали во время каникул

Мальчишки и девчонки получили не только зарплату, но и приобрели навыки рабочих профессий, востребованных на рынке труда. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Этим летом в Белгороде работали дворниками и лаборантами в школах, участвовали в уборке города, были заняты на предприятиях общественного питания и промышленности 6634 школьника.

Подростки выполняли задания под чутким руководством старших коллег. Отработанное время учтено в трудовой книжке. Каждый школьник получил не только зарплату, но и приобрел навыки рабочих профессий, востребованных на рынке труда.

«Первые заработанные деньги - первый шаг к самостоятельности. Молодцы!», - отметил на своей странице в VK мэр Белгорода Юрий Галдун.