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Общество26 августа 2021 10:36

Свыше шести тысяч белгородских школьников работали во время каникул

Об этом сообщил глава областного центра Юрий Галдун
Алексей СЕРГУНИН
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Мальчишки и девчонки получили не только зарплату, но и приобрели навыки рабочих профессий, востребованных на рынке труда.

Мальчишки и девчонки получили не только зарплату, но и приобрели навыки рабочих профессий, востребованных на рынке труда.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Этим летом в Белгороде работали дворниками и лаборантами в школах, участвовали в уборке города, были заняты на предприятиях общественного питания и промышленности 6634 школьника.

Подростки выполняли задания под чутким руководством старших коллег. Отработанное время учтено в трудовой книжке. Каждый школьник получил не только зарплату, но и приобрел навыки рабочих профессий, востребованных на рынке труда.

«Первые заработанные деньги - первый шаг к самостоятельности. Молодцы!», - отметил на своей странице в VK мэр Белгорода Юрий Галдун.