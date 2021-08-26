Белгородские волейболисты начали сезон с победы

Самым результативным игроком матча стал доигровщик Павел Тетюхин. Фото belogorievolley.ru.

В Санкт-Петербурге стартовал Мемориал Вячеслава Платонова по волейболу.

В первый игровой день «Белогорье» в трех партиях одолело «Динамо» из Ленинградской области (25:20, 25:23, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик Павел Тетюхин – 15 очков. Диагональный Егор Сиденко за два сета набрал 11 очков. Доигровщик Станислав Маслиев забил десять мячей. Марокканский диагональный Можаммед Аль Хачдади провел на площадке первый сет, в ходе которого набрал семь очков. Он забил первый мяч «Белогорья», и сделал первый результативный блок команды.

Сегодня белгородцы, которые уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира, встретятся с уфимским «Уралом». Начало игры в 11:30.