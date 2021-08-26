В Белгородской области поймали угонщика «Жигулей»

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в ОМВД России по Прохоровскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2106», который был припаркован возле дома 38-летнего местного жителя.

Выехавшие на место происшествия сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний односельчанин потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник открыл дверь машины, разбив окно. Запустив двигатель путем замыкания проводов, молодой человек отправился кататься по улицам села. Вскоре его поездку прервали автоинспекторы.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.