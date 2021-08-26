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Происшествия26 августа 2021 9:09

В Белгородской области поймали угонщика «Жигулей»

Он разбил окно машины и начал кататься по селу
Алексей СЕРГУНИН
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Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в ОМВД России по Прохоровскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2106», который был припаркован возле дома 38-летнего местного жителя.

Выехавшие на место происшествия сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний односельчанин потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник открыл дверь машины, разбив окно. Запустив двигатель путем замыкания проводов, молодой человек отправился кататься по улицам села. Вскоре его поездку прервали автоинспекторы.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.