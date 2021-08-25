Еще одна школа искусств в Белгородской области получила новые музыкальные инструменты

Уже в новом учебном году воспитанников школы искусств будут обучать на современных баянах, аккордеоне, домрах, балалайках, альте, кларнете, трубе, саксофоне, флейте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура» получила и Чернянская районная школа искусств», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для заведения приобрели народные, струнные, ударные и цифровые инструменты на сумму свыше двух миллионов рублей.

Уже в новом учебном году воспитанников школы искусств будут обучать на современных баянах, аккордеоне, домрах, балалайках, альте, кларнете, трубе, саксофоне, флейте. Для ребят будут доступны барабанные установки, колокольчики, тарелки хай-хет. В ближайшее время в Чернянскую школу искусств поступит аккордеон и фортепиано.

Помимо инструментов, для учреждения образования закупили учебную и нотную литературу на сумму 118 тысяч рублей, на современное оборудование и мультимедийную технику направили еще свыше полумиллиона рублей.